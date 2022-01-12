На позачерговій сесії Ужгородської міськради планують спрямувати мільйон гривень для закупівлі котлів закладам, де сталися аварії на котельнях. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу освіти Ужгородської міськради Наталія Мухомедьянова. Йдеться про ті котельні, що обігрівають ужгородські школи №9, 12 та 15, а також дитсадок №8. Через перебої з теплопостачанням у закладах холодно.

Керівник ужгородського садочку №8 Олег Пагулич розповів: через відсутність тепла довелося об’єднати три групи з іншими. "На термометрі +9 градусів. Дітей перевели у приміщення, де температура повітря від 20 градусів вище нуля", — каже чоловік.

"Більша частина садочку отримує тепло. Є деякі групи, де не вистачає тиску і подачі відповідного тепла, не отоплюються належним чином. Тому дітей з цих груп тимчасово до вирішення цієї проблеми перемістили в групи, де хороша температура", — розповів Олег Пагулич.

Суспільне Закарпаття

"З понеділка (10 січня, — ред.) ми об’єднані. У нас дві групи. Сьогодні нас разом 30. Як на мене, то мені не складно. Дітки, як на диво, дуже добре граються", — розповіла вихователька садочку Тетяна Пузяк.

Перебої з теплопостачанням почалися три роки тому

Котельня, яка забезпечує теплом цей садочок, розташована на території 15-ї школи. Вона опалює три заклади: садочок та школи №15 і 12, — розповів енергетик Іван Фулим. Перебої з теплопостачанням почалися три роки тому.

"Ще коли було де варити котел, то якось виходили із положення. Тепер уже немає, де там сварку зробити: одного дня заварять, наступного дня знову лопає. Немає підігріву такого, як треба, є 45-50 градусів на виході, то може обігріти на 16-14 градусів садочок, школу. Ми, щоб вийти із положення, ставимо каміни ще у молодших класах", — розповів Іван Фулим.

Суспільне Закарпаття

Начальниця відділу освіти Ужгородської міськради Наталія Мухомедьянова розповіла: "13 січня о 10 годині буде зібране позачергове засідання сесії міської ради, на якому буде виділено додаткові бюджетні гроші — мільйон гривень для закупівлі нового котла для школи №15 та закупівлі комплектуючих для ремонту у школі №9. Стосовно 9-ї школи, то наразі у зв’язку з початком навчального процесу з 10 січня наші учні перебувають на дистанційній формі навчання, оскільки температурний режим не дозволяє здійснювати звичайний навчально-виховний процес в очній формі. Котельня на даний час перебуває у аварійному стані".

Наталія Мухомедьянова додала: у садочку до кінця року мають побудувати автономну котельню, яка забезпечуватиме теплом лише цей заклад. За її словами, на ці потреби планують спрямувати понад 4 мільйони гривень.

Суспільне Закарпаття

Що відомо:

Котельні, які обслуговують три школи Ужгорода та дитсадок, перебувають в аварійному стані. Щодо їхнього стану 11 січня в Ужгородській міській раді провели позапланове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У жовтні 2020-го ця котельня, яка обігріває дві школи та дитсадок, вже була в аварійному стані. Через це заклади були без опалення.

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