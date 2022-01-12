Пересувну виставку під назвою "Блокпост памʼяті" презентували в обласному краєзнавчому музеї. Присвячена вона пам'яті загиблих бійців АТО/ООС. Про це розповів автор проєкту Павло Нетьосов.

Виставку в обласному краєзнавчому музеї презентували вперше. Зініціював її 2016-го киянин Павло Нетьосов. Розповідає, це історії загиблих Героїв України. У зелених ящиках з-під снарядів та гранат — особисті речі військових. Їх збирали волонтери під час евакуаціції тіл загиблих військовослужбовців із зони АТО/ООС.

Серед них фото воїнів, записники, годинники, військове спорядження, уламки снарядів, обгоріли ікони, мобільні телефони. Деякі речі спеціально для експозиції передали родичі загиблих.

Серед півтори тисячі експонатів фотографії обгорівшої Біблії з урочища Красна Поляна, кабіна ГАЗ-66, яка була розстріляна російськими десантно-штурмовими групами.

Суспільне Вінниця

Суспільне Вінниця

Павло Нетьосов розповідає, на виставці представлені речі загиблих військовослужбовців з Вінничини Сергія Муравського та Вадима Наумова.

Суспільне Вінниця

Сергій Левченко тримає на руках свого десятимісячного сина Данила. Разом розглядають експонати на виставці "Блокпост памʼяті". Чоловік родом із Нової Каховки, у Вінниці живе третій рік. Говорить, такі виставки потрібні, аби нагадати людям, що в країні йде війна.

"Таких виставок повинно бути в рази більше, щоб в людей було розуміння, як з цим жити і що треба робити, щоб це не повторювалось", — каже відвідувач виставки Сергій Левченко.

Суспільне Вінниця

Директорка музею Катерина Висоцька каже, виставка "Блокпост памʼяті" діятиме до середини травня.

"Тема для нас дуже важлива. Дуже важливо, щоб одразу, по свіжих слідах, правдиво зібрати осб цю предметну базу, щоб воно залишилось та було джерелом для майбутнього", — каже Катерина Висоцька.

Вхід на виставку — безкоштовний.

Суспільне Вінниця

Суспільне Вінниця

Суспільне Вінниця

Суспільне Вінниця

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