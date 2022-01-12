У Дніпрі за півтора місяці роботи міським пунктом обігріву скористалися 68 людей. Про це розповів директор міського центру соціальної допомоги Максим Єрьоменко.

Саме в центрі облаштували пункт обігріву. У ньому бездомні можуть зігрітися, випити чаю або з'їсти страву швидкого приготування. Також тут можна переночувати, сходити в душ та випрати одяг.

Ніяз Асадов - громадянин Азербайджану. Приїхав в Україну на заробітки. Тут втратив документи та залишився без грошей. Каже, тиждень жив на вокзалі, потім дізнався про пункт обігріву.

“Працював в Києві, на будівництві, неофіційно влаштувався. Мені не заплатили гроші, так і залишився на вулиці. Звернувся в центр, щоб погрітися. Мені сказали, що з документами допоможуть”, - розповідає чоловік.

Неля Юдіна теж ночує у притулку. Як давно живе на вулиці — сказати не може.

“Мені підказали, що можна тут погрітися, я і прийшла. У мене чоловік усе відібрав. Залишив без квартири, без грошей”, - говорить жінка.

За словами директора міського центру соціальної допомоги, з 1 грудня 12 бездомних стали підопічними центру. Їх ставлять на облік та допомагають оформити документи.

“Реєстрація на місці проживання, супровід до управлінь соціального захисту, до медичних установ. Поновлення паспорту, ідентифікаційного облікового номеру. Також, якщо людина бездомна має інвалідність і інвалідність не встановлена, наші працівники допомагають їм подати необхідний пакет документів”, - говорить Максим Єрьоменко.

Так одному з підопічних центру, Валерію, допомогли влаштуватися на роботу. Чоловік нині працює на будівництві і хоче винайняти житло.

Пункт обігріву розташований у Дніпрі, за адресою Ломівська 22а. Тут можуть перебувати всі охочі – до трьох годин. Якщо людині ніде переночувати, то можна залишитись на одну ніч.

Містяни можуть приносити в пункт обігріву непотрібний одяг, книги та інші речі.

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