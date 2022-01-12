У Бердянському районі на Запоріжжі під колесами авто загинула дитина

У селі Новопетрівка Бердянського району на Запоріжжі 10-річна дівчинка загинула під колесами автівки. Вона перебігала дорогу в невстановленому місці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло на спецлінію "102" після першої години дня. ДТП сталося поблизу школи на вулиці Центральній.

Поліція встановила – чоловік, який керував автомобілем, скоїв наїзд на дівчинку, коли вона перебігала проїзну частину у невстановленому місці.

Дитина від отриманих травм померла в кареті швидкої на місці ДТП.

Як зазначають у поліції, чоловік за кермом автівки на момент аварії був тверезим. Це підтвердило медичне обстеження.

Кримінальне провадження відкрите за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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