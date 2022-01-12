У Житомирі систему "поліклініка без черг" замінили на систему "likar.zt.ua". Про це Суспільному розповіла заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова.

За її словами, система зараз працює частково. Наразі за її допомогою в онлайн-режимі можна записатися до вузькопрофільних лікарів. До сімейних лікарів запис буде доступний з початку лютого.

"Реєстратори працюють, реєстратури поліклінік працюють, телефони працюють: і стаціонарні, і мобільні, тож можна записатися до лікарів по-різному", – каже Марія Місюрова.

Фото: Суспільне Житомир Марія Місюрова

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Керівник поліклініки №2 першої міської лікарні Житомира Ігор Швирьов показав, як працює нова система онлайн-запису до вузькопрофільних лікарів.

"На сайті управління охорони здоров'я Житомирської міської ради маємо чотири медичних заклади, заходимо, – показує і розказує Ігор Швирьов. – На екрані з'являється табличка, новий візит. Обираємо, наприклад, окуліста –Лузана Наталія Вікторівна, кабінет 5. Натискаємо "ок" і заповнюємо табличку: вводимо прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, стать, електронну пошту, номер телефону, місто і номер електронного направлення. Потім зберігаємо і з'являється талон. Його можна як собі на телефон зберегти, так і роздрукувати та прийти до лікаря на той час, який обрали".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Ігор Швирьов

Фото: Суспільне Житомир

Лікарка-невропатологиня Катерина Куделіна каже, що за новою системою вузькопрофільні спеціалісти ведуть прийом пацієнтів за електронним направленням.

"Електронні направлення – це добре, бо буде більш контрольоване відвідування вузьких спеціалістів", – каже Катерина Куделіна.

Фото: Суспільне Житомир Катерина Куделіна

Фото: Суспільне Житомир

"Людина, яка хоче потрапити на прийом до вузького спеціаліста, повинна обов'язково мати електронне направлення", – зауважив і керівник поліклініки №2 першої міської лікарні Житомира Ігор Швирьов.

Фото: Суспільне Житомир

Окрім онлайн-запису до лікаря, як і раніше, можна записатися через реєстратуру поліклініки. Світлана Кравчук записалася до лікарки-невропатологині через реєстратуру.

"Я записалася ще по-старому, через реєстратуру, і так потрапила до лікаря, – каже Світлана Кравчук. Коли була "поліклініка без черг", то я через ту систему записувалася".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Марія Місюрова каже, що зараз через систему "likar.zt.ua" можна онлайн записатися до вузькопрофільних спеціалістів. Онлайн-запис до сімейних лікарів буде доступним з початку лютого.

На своєму сайті Житомирська міська рада розмістила покрокову інструкцію, як зареєструватися до лікаря на платформі www.likar.zt.ua.

Читайте також

У Житомирі вже виписали додому пацієнтку, якій зробили операцію з трансплантації нирки.

У Житомирі з 8 січня можна буде отримати бустерну дозу вакцини від COVID-19.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber