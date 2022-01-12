Сім буковинських музеїв передали на утримання громадам: що це означає

Сім музеїв у Чернівецькій області передали з обласного підпорядкування до місцевого. Тепер гроші на утримання експонатів виділятимуть з бюджету громад.

Про це Суспільному Буковина сказала виконувачка обов’язків директора обласного управління культури Тетяна Шарагова.

За її словами, зробили це в межах реформи децентралізації. Напередодні з головами громад обговорювали утримання музеїв, всі вони погодилися їх фінансувати.

Понад 300 тисяч гривень на рік з обласного бюджету витрачали на зарплати працівникам та оплату комунальних послуг Кіцманського музею. Тепер таку суму мають виділити з бюджету громади.

Ця сума є значною для місцевого бюджету, однак в громаді є лише один музей, тому вирішили не закривати його, сказав Суспільному голова громади Сергія Булега. Водночас сам музей на продажі квитків та екскурсій заробляє до п'яти тисяч гривень за рік. Музей щороку відвідує понад тисяча людей. Більшість з них — це учні місцевих шкіл.

Попри передачу музеїв на утримання громад, працівники можуть отримати додаткові гроші на реалізацію проєктів. Зокрема через Буковинській культурний фонд, сказала Шарагова.

Що відомо

4 січня розпочався конкурс проєктів від Буковинського культурного фонду. На нього з обласного бюджету виділили 6 мільйонів гривень. Заявки можна подавати до 25 січня. Зробити це можна тут.

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