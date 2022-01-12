Берегівчанин Ласло Фюлеп має свою фотостудію і хоче в майбутньому її розширити. Кілька років тому у чоловіка виявили пухлину. Він пройшов курс променевої та хіміотерапії і подолав онкозахворювання.

Фотограф із Берегова Ласло Фюлеп з дитинства мріяв займатися фотографією. Робити світлини вчився самостійно.

Суспільне Закарпаття

Цікавитися фотографією Ласло Фюлеп почав у дитинстві. Він любив роздивлятися старі світлини та думати про життя людей, що зображені на них.

"Коли був дитиною, почав більше цікавитися фотографією, до того ж у той час вже могли придбати плівку і фотохімікати та спробувати цим зайнятися. Одного разу стався такий випадок: члени однієї родини, — донині не уявляю як так відбулося, – запитали у мене, чи зміг би я зробити кілька світлин у день народження одного з їхніх дітей", — розповів Ласло Фюлеп.

Суспільне Закарпаття

Фотомистецтво Ласло опановував сам. Перші зароблені гроші витратив на підручник із фотографії. Його улюблений жанр – портрет.

"Що потрібно для гарного кадру? Потрібно одушевити його, або хоча б спробувати. Я не заперечую, це не завжди вдається, але я намагаюся по можливості з кожного витягнути якнайбільше , і додати ще те, що я можу. Наприклад, на весіллі від наречених я не можу очікувати, щоб вони були як моделі, і позували професійно. Я їм намагаюся допомагати. Витягнути з них все, пояснити, трішки пожартувати, щоб розбавити обстановку, і у такий спосіб намагаюся витягнути з наречених якнайбільше", — сказав Ласло Фюлеп.

Суспільне Закарпаття

Чотири з половиною роки тому у фотографа виявили онкологічне захворювання.

"На голові з’явилася гуля, яка почала стрімко рости. Не було часу для вагань, до того ж, я відчував, що за 2-3 тижні вона ставала все більшою, і це не могло бути звичайним жировиком, хоча деякі тутешні лікарі вважали, що це жировик і вони можуть його видалити. І врешті-решт виявилось, що це дійсно не те. З мого черепа довелося видалити доволі велику частину і встановити пластиковий імплантат", — розповів Ласло.

Суспільне Закарпаття

Під час лікування, яке проходив у Будапешті, Ласло Фюлеп продовжував працювати.

"Я перетинав кордон, їхав до Будапешту, ввечері проводили променеву терапію, повертався додому, і зранку приступав до роботи та працював до обіду. Я не міг відмовитись від замовлень, на які я вже погодився, це були школи та інші, тому що це наш хліб, і це було тим двигуном, який керував мною. Наступного дня знову через кордон до Будапешту, лікування, подорож додому, і так тривало впродовж кількох місяців. Останній тиждень вже трішки відчував втому. Мене лікували водночас і променевою, і хіміотерапією. Лікар мені говорив, що не може уявити, як в мене вистачає сил на все.

Суспільне Закарпаття

Тепер Ласло здоровий і продовжує займатися фотографією. В майбутньому хоче створити свою фотостудію.

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