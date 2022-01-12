Об'єкти “Великого будівництва”, які не встигли зробити за попередньо озвученими графіками торік, матимуть перехідне фінансування та експлуатуватися розпочнуть поточного року.

Про це Суспільному під час брифінгу 12 січня сказав голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

Зокрема, йдеться про міст із Хортиці на лівий берег у Запоріжжі, музей історії Запорозького козацтва та обласну Школу вищої спортивної майстерності.

Затримки з відкриттям руху вантовим мостом голова ОДА прокоментував так:

"Десь там “Захарій” (плавкран, залучений на будівництві вантового мосту — ред. ) “пробився”. Пам'ятаємо, затримався. Десь, там, погодні умови. Може, щось, там, не врахували.Перший раз за тридцять років натягували ванти й це зайняло певний час та трошки довше. Але робота зроблена. Кошторис є на ці роботи, передбачений. За кошторис ніхто там не вийде. Якщо будуть додаткові роботи, то тоді вийдуть. Ми ж не в радянські часи живемо, коли Київ потрібно було до сьомого листопада звільнити у 1943 році та півмільйони життів на це поклали. Це таке питання. Тиждень пізніше — зроблять".

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Дах музею запорозького козацтва на острові Хортиця, на який було закладено 70 млн грн, будуть доробляти за рахунок спонсорських коштів:

"Стеля музею з державного бюджету, відповідно, не встигли вони зробити. І скажу, що мені не сподобалось, як вони зробили. Ми були наприкінці грудня", — каже Олександр Старух.

Загалом, цього року на Запоріжжі в рамках проєкту “Велике Будівництво” планується реалізувати 28 об’єктів. 12 з них будуть реконструювати коштом ДФРР. Для інших проєктів наразі шукають джерела фінансування.

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