Чому дорожчає хліб — розповідає експерт

Чому хліб дорожчає, чи будуть рости ціни й надалі, та яким чином виробники пекарської продукції намагаються боротися із кризою, що склалася нині в цій галузі, Суспільному розповів Олександром Васильченко, голова ради та генеральний директор об'єднання ”Укрхлібпром”, до якого входить 60 підприємств хлібопекарної промисловості України.

За словами Олександра Васильченка, складна ситуація в галузі склалася через збільшення вартості зерна і, відповідно, борошна минулого року, а восени додалося і різке зростання вартості газу.

"У собівартості виробництва хліба левову частку займає борошно, десь близько 40%, і близько 10% — це був енергоносій. Але коли сталося ось таке вартісне вираження газу, у 8, а за деякими оцінками в 10 разів, то фактично у нас у структурі ці дві найбільші собівартості зрівнялися. Близько 28-30% займає борошно та 26% — це енергоносій", — каже він.

Збільшилися ціни й на інші продукти, які використовуються у якості сировини: цукор, яйця, олію. Це також підвищую собівартість і створює критичну ситуацію в галузі.

Експерт додає, що специфіка реалізації хліба також складна: продукція має бути реалізована протягом 72 годин, а гроші повертаються через день-півтора. Таким чином з хлібопекарських підприємств вимиваються оборотні кошти, тому у підприємств не вистачає коштів, аби передплатити борошно і газ, щоб забезпечити стабільну роботу. Вихід виробники хліба бачать в одноразовому збільшенні ціни на хліб на 25-30 %.

"Якщо сьогодні в середньому ціна на хліб у нас близько 25-26 гривень, то помножте 25 гривень на 30%, це виходить 7,5 гривень на булку хліба треба збільшити ціну. Зрозуміло, що це не прийнятно для споживача насамперед. Ми це теж чудово розуміємо, що висока ціна негативно позначиться і на нашій діяльності", — каже Олександр Васильченко.

Експерт зазначає, що виробники пристосовуються до потреб населення, і намагаються втримати ціни зменшуючи вагу хліба. Хліба вагою у кілограм в Запорізькій області майже не виробляють, вага буханки в середньому буває від 800 до 600 грамів, але вже є пропозиції й у 400-300 грамів. З посиланням на Держстат, Васильченко зазначив, що середня ціна за кілограм житньо-пшеничного хліба станом на листопад минулого року складала 26,69 грн, а на кілограм пшеничного першого сорту — 25,80 грн.

За словами генерального директора об'єднання ”Укрхлібпром”, міністерство аграрної політики за погодженням з Кабінету Міністрів та Офісом президента, вирішило впровадити схему розподілу газу, згідно з якою 20% його обсягу реалізовуватимуть за пільговою ціною, та розподіляти на підприємства, які підпадають під пільги, серед них і хлібопекарські. Але плани ці досі не втілені:

"Ми таке підприємство, яке не може почекати не одного дня, ми хліб маємо випікати щодня. І щодня, працюючи за ринковою вартістю газу, ми зазнаємо вже збитків. Тим більше складається загрозлива ситуація в такій ситуації підприємствам, щоб розуміти, що якщо завтра буде пільгова ціна, а не ринкова, вони замовляють, контрактують газ для забезпечення свого підприємства по грудень", — сказав Олександр Васильченко.

Що відомо

20 грудня 2021 року Всеукраїнська асоціація пекарів від імені виробників хліба звернулася до керівництва держави щодо ситуації на підприємствах харчової галузі у зв’язку зі стрімким подорожчанням енергоносіїв.

5 січня 2022 року у Мінагрополітики затвердили список виробників соціально важливих продуктів, які зможуть купувати газ за зниженою ціною. Йдеться про природний газ внутрішнього видобутку з обмеженою націнкою 25%. У списку зазначено шість тисяч вісімсот три українські виробники серед яких і хлібовиробники.

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