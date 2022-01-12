2021-го року працівники Полтавської обласної прокуратури керували розслідуваннями майже 109 тисяч кримінальних проваджень, 365 людей оштрафували, а ще понад 1 600 порушників позбавили волі. Такі дані Суспільному повідомила речниця прокуратури Полтавщини Людмила Іващук.

За рік до суду скерували 4 623 кримінальних провадження. Із них, зокрема, 61 – щодо корупції.

«Викрито 68 людей, які вчинили корупційні злочини. Також направлено до суду 29 кримінальних проваджень у сфері земельних відносин та 30 у сфері бюджету», – додала речниця прокуратури Полтавщини Людмила Іващук.

Упродовж 2021-го року засудили 2 367 людей, зокрема:

1 621 до позбавлення волі;

381 залучили до громадських робіт;

365 отримали штрафи.

Загальна сума штрафних стягнень склала 2,3 мільйона гривень, каже речниця.

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