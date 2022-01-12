На Рівненському загальновійськовому полігоні з 17 січня розпочнуться навчання із бойовою стрільбою. Вони відбуватимуться щодня, йдеться у листі Суспільному від імені керівника військової частини А4152 Вадима Гайдея. У повідомленні закликають людей не проникати на територію полігону для збирання металу чи заготівлі дров.

Збройні сили стрілятимуть не тільки із легкої зброї, а й використовуватимуть бойові машини. Як ідеться в повідомленні, стрільби будуть щодня, проводитимуть їх і вночі.

"Заради вашої безпеки, збереження вашого життя і здоров’я, здоров’я ваших дітей не йдіть самі й не пускайте своїх дітей на територію полігону. Всі особи, які будуть затримуватись в забороненій зоні, будуть передаватись в правоохоронні органи для притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності", – йдеться в заяві командування полігону.

Скрин листа від командування полігону

Навчання триватимуть до 17 лютого.

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