На Херсонщині понад 100 правоохоронців, нацгвардійців, військовослужбовців та селян 7 годин розшукували 12-річного хлопчика з Бехтер, який втік із дому вдень 11 січня. Його знайшли у селі, з дитиною все добре.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Мати звернулася в поліцію через 4 години після зникнення сина. Вона розповіла, що після сварки її син вибіг з дому без теплого верхнього одягу, лише у капцях, светрі та штанях. Самостійно хлопця вона не знайшла.

Активна пошукова операція тривала 7 годин. На розшук дитини залучили понад 100 правоохоронців трьох територіальних підрозділів поліції з Олешок, Скадовська та Голої Пристані, слідчих та ювенальних поліцейських. Також до пошуку долучились нацгвардійці, прикордонники, військовослужбовці та жителі села.

Вони перевіряли покинуті будівлі, територію ферми, провели подворові обходи, поспілкувались з селянами, які могли бачити хлопчика. Було створено 5 пошукових груп.

Хлопця знайшли у селі в кущах. Його здоров’ю нічого не загрожувало.

Поліцейські проведуть перевірку умов проживання дитини в родині. Наразі вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських зобов'язань.

За даними поліції родина хлопчика на обліках не перебуває, всього у сім’ї зростає шестеро дітей.

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