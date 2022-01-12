Станом на 12 січня поліція встановила два тролейбуси, які могли рухатись повз зупинку Водопровідна за маршрутом № 2 у Миколаєві. Тривають слідчі дії щодо встановлення, в якому з них 8 січня травмувалася 34-річна жінка.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердив заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції Олександр Чернюк.

За словами Олександра Чернюка, співробітниками поліції проводяться необхідні слідчі дії з водіями вказаних тролейбусів, вони встановлені. Призначили низку судових експертиз. Станом на 12 січня триває досудове розслідування.

Що відомо

8 січня 2022 року на зупинці Водопровідна Анастасія Бзова отримала перелом стопи, коли заходила до тролейбуса. Поліція за вказаним фактом відкрила кримінальне провадження за частиною першою 286 статті Кримінального кодексу України, а саме: порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатація транспорту особою, яка керує транспортними засобами. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.

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