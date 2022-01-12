11 січня 2022 року в зоні проведення Операції об’єднаних сил у районі селища міського типу Новотошківське, Попаснянського району, Луганської області загинув старший солдат Кучеренко Віктор, уродженець села Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила староста Новолазерівського старостинського округу Казанківської селищної ради Раїса Сапожнікова.

"Народився він в Антонівці, Новоодеського району. Родина проживає в Новолазарівці. Він не перший раз там, в зоні ООС. Він був в зоні АТО, потім на шахті працював у Кривому Розі. І зараз пішов в зону ООС. І така біда оце сталася. Біля мами там постійно люди. Ми всі чергуємо біля неї. Батьки — молоді", — розповіла Раїса Сапожнікова.

Віктор Кучеренко — учасник Операції об’єднаних сил. Чоловік отримав статус учасника бойових дій, підписав контракт та служив у лавах Збройних сил України в 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді.

За словами Раїси Сапожнікової, прощання з бійцем запланували на 14 січня. Про час та місце повідомлять згодом.

У 2022 році це перша втрата серед військових з Миколаївщини.

Що відомо

Протягом 2021 року на сході України загинули сім військовослужбовців із Миколаївщини: Олександр Отрєп'єв, Дмитро Власенко, Андрій Грабар, Денис Юшко, Юрій Михайлов, Руслан Прусов, Вадим Федосєєв.

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