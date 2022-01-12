Приблизно 500 житлових будинків в Івано-Франківську можуть потрапити до пілотного проєкту з термомодернізації Міністерства економіки України. Попередній перелік будинків у міській раді сформують до 14 січня.

Про це Суспільному розповів заступник директора департаменту інфраструктури житлової та комунальної політики Геннадій Пономаренко.

За його словами, наразі програма — на етапі розробки. Станом на 12 січня з держбюджету передбачили мінімум 100 млрд грн на утеплення п’яти тисяч багатоповерхівок в 11 містах України.

Фото: Суспільне Карпати Станом на 12 січня з держбюджету передбачили мінімум 100 млрд грн на утеплення

Геннадій Пономаренко розповідає, що у межах програми Міністерства економіки України насамперед підтримають будинки, мешканці яких уже намагалися самі утеплити помешкання чи подавали відповідні заяви до міської ради. З його слів, в Івано-Франківську термомодернізації наразі потребує увесь старий житловий фонд міста.

"Зараз формуємо перелік об'єктів, які можна внести у цю програму. Вона буде складатися з двох частин: житлового фонду й об'єктів соціальної сфери — садочки, школи, лікарні. Плануємо не лише утеплювати будинки, а й модернізувати мережі й конструктивні елементи — дахи, підвали. Тобто будинок, по суті, відновлять і продовжать термін його експлуатації на десятки років", — каже Геннадій Пономаренко.

Квартира Зоряни Свідрак розташована у середмісті Івано-Франківська на вулиці Галицькій, 19. Жінка розповідає, що всіма можливими методами утеплює помешкання. Три роки тому опустила стелю та підняла підлогу, бо у висоту її квартира має понад 3 м.

Фото: Суспільне Карпати Квартира Зоряни Свідрак розташована у середмісті Івано-Франківська

Також у помешкання купила термостат, який контролює температурний режим. З її слів, завдяки цим методам виходить суттєва економія газу. За квартиру у 85 м² власниця квартири сплачує 2 тис. грн взимку. Вона розповідає, що не проти ще утеплити будинок комплексно разом з усіма сусідами.

"Котел має властивість вмикатися кожні три-шість хвилин, а цей термостат задає температуру, яка має бути у хаті. Якщо у квартирі має бути 23°C, то котел нагріє приміщення до 23°C, а термостат не дасть котлу ввімкнутися, поки не впаде температура", — розповідає Зоряна Свідрак.

Фото: Суспільне Карпати Температурний режим у помешканні контролює термостат

Будинки на Галицькій, 15, 19, 21, 23 — повністю реконструйовані та належать до ОСББ "Галицька брама". Їх розібрали до фундаменту і збудували ще раз зі збереженням вигляду архітектури історичної забудови, розповідає голова ОСББ Вікторія Чеверда. Будинки здали в експлуатацію з 1988 до 1998 року.

"Дуже болісне питання – це наш дах, який регулярно протікає. Коштом цієї програми ми б хотіли утеплити будинок. Зробити його комфортним, теплим, менш енергозатратним, щоб він став окрасою центру нашого міста", — каже Вікторія Чеверда.

Фото: Суспільне Карпати Будинки на Галицькій, 15, 19, 21, 23 — повністю реконструйовані

Наразі відомо, що місто має співфінансувати цей проєкт на 30%. Івано-Франківськ до цього готовий, говорить заступник директора департаменту інфраструктури житлової та комунальної політики Геннадій Пономаренко. З його слів, роботи за цією програмою стартують цьогоріч.

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