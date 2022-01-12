12 січня три леви з Миколаївського зоопарку — Герміона, Сімба та Ілана — літаком відправляться до реабілітаційного центру в Південно-Африканській Республіці. Супроводжують тварин співробітники благодійному фонду "Нейтон".

Про це кореспондентам Суспільного розповів директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.

"Вранці 12 січня машина вже була в Києві. Літаком їх відправляють до Стамбула, а потім до Преторії, столиці Південно-Африканської Республіки. Ми відправили трьох левів, які у нас народилися, виросли. Ми не змогли найти їм притулок, в Україні це складно", — сказав Володимир Топчий.

Фото: Миколаївський зоопарк Підготовка до перевезення тварин

Фото: Миколаївський зоопарк Підготовка тварин до перевезення

Як розповів Володимир Топчий, народжені в Миколаївському зоопарку 3,5 річна Герміона і майже 2,5 річні Сімба та Ілана, передані благодійному фонду "Нейтон" для транспортування з метою постійного утримання в реабілітаційному центрі Сімбогна Гейм Парк у напіввільних умовах.

Що відомо

У Миколаївському зоопарку станом на 12 січня 2022 року залишається пара левів з трьома тримісячними малюками, всього п’ять тварин. У середньому левенята у зоопарку народжуються один-два рази на рік.

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