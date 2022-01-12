"Перепис населення": лісівники Вінниччини почали підрахунок диких тварин

Лісівники Вінниччини почали підраховувати диких тварин. Роблять це щоразу на початку року, повідомляють на сторінці обласного лісового та мисливського господарства у Facebook.

Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства

Допомагати лісівникам рахувати звірів будуть мисливці, представники департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, а також представники від Українського товариства мисливців та рибалок.

Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства

Головною умовою для такого "перепису" є наявність снігу. Адже на ньому рахуватимуть сліди, залишені тваринами.

Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства

Також опитають майстрів лісу про види тварин на їх дільниці. А ще за звірами спостерігають у місцях підгодівлі та узагальнюють дані фотопасток, які є майже у всіх лісгоспах.

Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства

Такий підрахунок допомагає дізнатися, на який вид тварин варто звернути увагу, аби збільшити їх поголів’я. А ще – наскільки зросла щільність таких хижаків, як вовки, лисиці, адже чисельність їх останніми роками збільшується. Також ця інформація потрібна для підготовки лімітів відстрілу та відлову диких парнокопитних та хутрових звірів у мисливському сезоні 2022-2023 років.

Що відомо

У 2021 році у мисливських угіддях держлісгоспів Вінниччини зафіксували 87 голів оленя європейського, 307 – оленя плямистого, 107 – зубра європейського, козулі – 4842, 877 кабанів, 5804 зайців-русаків, 781 куницю лісову, 94 куниці кам’яні, 479 – тхорів лісових, 863 борсуки, 147 видр, 471 білку, 86 бобрів.

Також у лісових угіддях Крижопільського та Гайсинського лісгоспів офіційно зафіксували 215 голів фазана звичайного. У вольєрному господарстві лісгоспів нарахували 81 лань європейську, 45 муфлонів.

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