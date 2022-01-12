Лісівники Хмельниччини продали ялинок на понад 2 мільйони гривень

Лісівники Хмельниччини у передноворічні дні продали ялинок на понад два мільйони гривень. Про це повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Загалом за грудень 2021 року лісівники області продали 18 тисяч 726 ялинок.

За їхньою інформацією, це приблизно на 3,5 тисячі більше, ніж минулого 2020 року. В середньому новорічне деревце коштувало 109 гривень. Загалом, лісівники продали ялинок на суму понад 2 мільйони гривень.

"Рекордсменом з продажу став Ярмолинецький лісгосп - 7272 ялинки. Також велику кількість новорічних красунь реалізували в Шепетівському, Славутському, Кам’янець-Подільському, Летичівському і Старокостянтинівському лісових господарствах", - повідомили у пресслужбі.

Що відомо