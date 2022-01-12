Через похолодання в Одесі почали облаштовувати пункти обігріву. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка завітала до двох локацій, де можна зігрітися та отримати допомогу.

12 січня волонтери громадської організації "Християнська місія "Нове життя" відкрили на Куликовому полі волонтерський намет для обігріву. Там одесити можуть зігрітися, випити гарячого чаю та поїсти бульйону.

За інформацією мерії, наразі в Одесі працюють пункти обігріву за такими адресами:

Приморський район – Куликове поле, 1 (з боку залізничного вокзалу – волонтерський пункт);

Суворовський район – вулиця Марсельська ріг вулиці Жоліо-Кюрі;

Київський район – проспект Академіка Глушка, 32а;

Малиновський район – сквер Георгія Гамова (вулиця Мельницька).

Суспільне Одеса Будівництво пункту обігріву на Куликовому полі

А на вулиці Дальницький безхатченки отримують допомогу в будівлі благодійного фонду "Деполь Україна". Наразі у приміщення пускають з 07:00 до 18:00.

"Вчора прийшло 65 людей. Вони отримують у фонді лікарняну допомогу, санітрано-гігієнічні послуги, можуть попрати речі. Ще ми маємо притулок на 18 ліжок. Наразі там проживають чоловіки. Через морози прийняли рішення, що будемо дозволяти ночувати у загальній залі усім охочим", – розповіла завідувачка філії БФ "Деполь Україна" у місті Одеса Світлана Люшненко.

Суспільне Одеса Благодійний фонд "Деполь Україна" в Одесі

Люди, яки приходять до пунктів обігріву, жаліються на відсутність в Одесі теплих місць для ночівлі.

"Я зараз живу на вокзалі. Буває, що не пускають у зали. Працівники поліції знущаються, виганяють. Багато чого відбувається. Деяким людям доводиться ночувати на морозі",- розповіла безхатченка Ірина.

Суспільне Одеса Люди в приміщенні благодійного фонду "Деполь Україна"

У міській клінічній лікарні №1 зазначили, що навіть за низької плюсової температури у людей трапляються обмороження.

"Цього року з обмороженнями до нас не зверталися. Але іноді буває. Хтось на вулиці замерз, хтось на полюванні, рибалці. Хтось їхав машиною і застряг", – розповів травматолог Петро Хіміч.

Суспільне Одеса Травматолог Петро Хіміч

Лікар зазначив, що першими ознаками обмороження є біль та втрата чутливості. Потім замерзлі частини тіла змінюють колір та стають менш рухливими. У таких випадках треба терміново потрапити до теплого приміщення та звернутися за медичною допомогою.

"Хочу звернутися до одеситів. Якщо побачите безпритульних людей, спрямовуйте їх у пункт обігріву, зателефонуйте на нашу гарячу лінію, "швидку" або в поліцію", – розповів представник організації "Християнська місія "Нове життя" Федор Герасімов.

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