"Золото" та "срібло": черкаські спортсмени відкрили сезон змагань 2022

Черкаські легкоатлети відкрили сезон змагань 2022 призовими місцями. За інформацією Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації, XXVI всеукраїнські змагання відбулися в приміщенні "Різдвяні старти" у Києві.

Тривали змагання із 8 по 9 січня.

На змаганнях за медалі боролися спортсмени з усієї України. Спортсменки, які представляли Черкаську область вибороли три призові місця:

"Тетяна Безшийко у бігові на 400 метрів здобула золоту медаль. Легкоатлетка встановила особистий кращий рекорд — 55.00 секунди. Світлана Марусенко посіла друге місце зі штовханням ядра. Її результат — 14 метрів 39 сантиметрів. Олександра Левченко здобула срібло у бігові на 2 000 метрів з перешкодами. Дівчина показала результат — 6:59,36", — зауважили в пресслужбі Управління.

Авторка Альона Дігтяр

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