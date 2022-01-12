Декомунізація на Херсонщині: у Нижніх Сірогозах перейменували чотири вулиці

У Нижньосірогозькій селищній раді Херсонської області перейменували чотири вулиці.
Відповідне рішення оприлюднили на сайті Нижньосірогозької селищної ради.
Після завершення громадського обговорення з перейменування вулиць у селах Змагання, Верхні Торгаї, Донцове і Дем’янівка на 15-й сесії селищної ради депутати проголосували за зміну назви чотирьох вулиць Нижньосірогозької громади:
- у селі Змагання вулиця Пархоменка стала Центральною,
- у селі Верхні Торгаї вулиця Дем’яна Бідного — Північною,
- у селі Донцове вулиця Терешкової — Українською,
- у селі Дем’янівка вулиця Белінського — Степовою.
Як йдеться у повідомленні, після перейменування поштові номери житлових будинків, установ та споруд не зміняться.
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