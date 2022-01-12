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Бізнес на футболі. На Вінниччині викрили підприємця, який обманом отримав понад 1,5 мільйона гривень
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Бізнес на футболі. На Вінниччині викрили підприємця, який обманом отримав понад 1,5 мільйона гривень

Віталій Бондарєв
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Бізнес на футболі. На Вінниччині викрили підприємця, який обманом отримав понад 1,5 мільйона гривень Фото: Суспільне Вінниця

Приватний підприємець з Вінниці систематично підробляв та використовував офіційні документи, за якими отримав понад 1,5 мільйона гривень бюджетних коштів. Їх він мав використати для проживання і харчування футболістів.

Про це повідомили на сайті Житомирської обласної прокуратури.

З лютого по жовтень 2019 року бізнесмен уклав 12 фіктивних договорів про надання таких послуг, одержавши на свій рахунок понад 1,5 млн грн з бюджету.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на майно фігуранта справи з метою відшкодування завданих збитків.

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