У Запоріжжі подружжя власників чотирьох собак суд визнав винним у жорстокому поводженні із тваринами та оштрафував на 5 100 грн кожного.

Про це 12 січня повідомили у пресслужбі Жовтневого районного суду.

При цьому тварин залишили у господарів, оскільки у справі не йдеться про те, що подальше перебування тварин у власників буде становити загрозу для їхнього життя або здоров'я.

При цьому зазначається, що медичне обстеження стану здоров’я собак не проводилося.

Як раніше повідомляло Суспільне, у листопаді 2021 року за викликом волонтерки правоохоронці здійснили перевірку приватного подвір'я по вулиці Крилова, де згідно з заявою волонтерів господарі знущалися зі своїх собак.

Поліція з'ясувала, що власники собак тримали їх на прив'язі, били та погано годували. За фактом жорстокого поводження був складений протокол.

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