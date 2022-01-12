Протягом 2021 року до контактного центру Рівненської облдержадміністрації надійшли майже 20 тисяч звернень від жителів. Найчастіше зверталися щодо комунальних проблем, соцзахисту та субсидій, – повідомили у пресслужбі РОДА. Надходили звернення і від жителів Криму та Донбасу.

До Рівненського обласного контактного центру у 2021 році громадяни звертались 9 148 разів. Ще 10 754 заяв перенаправили з "гарячої лінії" Кабінету міністрів,– повідомив керівник центру Василь Курилас.

"Найчастіше жителі звертались через об'єкти інфраструктури, послуги та тарифи – це понад 44%, ще понад 15% звернень щодо соціального захисту та субсидій. Ще 10,21% заявок стосувались теми охорони здоров'я. Трохи менше, 10,11% питань, не підпадали під наш класифікатор, і найменше у п'ятірці популярних звернень були щодо транспорту, це 9%", – зазначив Василь Курилас.

За його інформацією, за 26-28 червня 2021 року колцентр отримав 670 звернень щодо наслідків негоди. Тоді "гаряча лінія" працювала як цілодобовий комунікаційний центр для взаємодії та координації дій із подолання наслідків складних погодних умов.

Посадовець зазначив, що контактний центр опрацював і 209 консультативних звернень від учасників російсько-української війни та ще десять від жителів Криму, Севастополя, Донецької та Луганської областей. Трохи більше, ніж 70% проблем, вказаних у заявках, за словами чиновника, вирішили.

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