51 фотографію покажуть на виставці "Українська світлина" у Хмельницькому

13 січня о 16.00 у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбудеться відкриття виставки фотоконкурсу №1 "Українська світлина", інформує пресслужба Хмельницької міської ради на офіційному сайті.

На розгляд журі подали 569 фотографій 56 авторів із різних регіонів України. Члени журі відзначили 16 робіт, які отримали нагороди. Представлена експозиція у Хмельницькому налічує 51 світлину.

Організували фотоконкурсу творча спілка "Спілка фотохудожників Закарпаття" та Хмельницький музей-студія фотомистецтва у рамках презентації "Української фотографічної платформи", створеної за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

Переглянути світлини можна буде з 13 січня до 1 лютого у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва, що на вулиці Проскурівська, 56.

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