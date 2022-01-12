У Хмельницькому під час пожежі будинку врятували двох людей

11 січня близько восьмої години вечора сталася пожежа у житловому будинку на проїзді Ранковому в м. Хмельницький. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

На місці події надзвичайники з`ясували, що всередині будинку перебували люди. З палаючого будинку врятували жінку 1932 року народження та передали медикам. Також під час пожежі травмувався 64-річний чоловік.

Пожежу ліквідували на площі 50 кв.м. Ймовірна причина займання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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