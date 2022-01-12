372 гривні за ID-картку та 733 за паспорт для виїзду за кордон – такі ціни на виготовлення документів набули чинності з 1 січня 2022-го року. У Державній міграційній службі Рівненщини пояснили Суспільному, що вплинуло на здорожчання.

Михайло Чепурко разом із дружиною та донькою прийшли оформити паспорти для виїзду за кордон. Суспільному розповів: уся процедура зайняла пів години, здорожчання послуги критичним не вважає.

"Платимо за сервіс. Ми колись ходили, отримували довідки в різних інстанціях, а зараз – в одне місце прийшов і все зробили – це дуже добре", – каже рівнянин Михайло Чепурко.

Фото: Суспільне Рівне На фото Михайло Чепурко

Нетермінове виготовлення ID-картки громадянина України здорожчало на дев'ять гривень і наразі складає 372 грн. Закордонні паспорти коштують 733 грн, що на 39 більше, ніж раніше. Термінове виготовлення картки тепер вартуватиме 498 грн, а термінове виготовлення закордонного паспорта – 1085 грн.

Нові ціни пов'язані передусім зі здорожчанням паспортних бланків, – пояснює начальниця управління Державної міграційної служби Рівненщини Лілія Драпчинська. Вона додає: попри це, попит на оформлення документів не знизився.

"Якщо в минулі роки закордонних паспортів виготовляли втричі більше, ніж ID, то торік попит на ID значно зріс. Якщо ми видали 50 тисяч паспортів для виїзду за кордон, то близько 50 тисяч людей з нашого регіону оформили у нас ID-картки", – розповіла начальниця управління Державної міграційної служби Рівненщини Лілія Драпчинська.

Вона додала: люди почали розуміти, що карткою користуватися зручніше, оскільки там є електронний підпис та ідентифікаційний код.

За словами Лілії Драпчинської, з 1-го січня набули чинності й зміни до Закону про громадянство. Вони, зокрема, стосуються українців, які до 2018-го року виїхали на постійне місце проживання за кордон і були позбавлені внутрішніх паспортів України.

"Якщо люди живуть на постійному проживанні в США, інших країнах, вони можуть, приїхавши в Україну, до родини на гостину, оформити собі також ID-картку", – сказала Лілія Драпчинська.

Вона додала: це зручно передусім для громадян, які на сьогодні є резидентами інших держав.

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