Міський голова Здолбунова Владислав Сухляк звільнив водія міськради через те, що той користувався службовою машиною у власних цілях. Про це він розповів у відеокоментарі на власній сторінці у Facebook.

Відео, на якому водій Здолбунівської міської ради вивантажує ящики з багажника службової машини та везе їх на ринок, оприлюднили 11 січня на сторінці "Типовий Здолбунів" у Facebook.

За декілька годин на сторінці міського голови Владислава Сухляка з'явилося відеозвернення.

"Було зафіксовано його дії в робочий час. Можливо, це були його приватні особисті справи. І хочу сказати, що немає виправдань таким діям. І мною було прийняте розпорядження про звільнення даної особи посадової із займаної посади. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати всім небайдужим. І наголосити на майбутнє працівникам апарату міської ради, що будуть прийматися відповідні рішення, якщо буде порушення трудової дисципліни", – зазначив на відео посадовець.

Як розповів Суспільному телефоном Владислав Сухляк, про випадок із використанням службової автівки у неробочих цілях він дізнався із відео у соцмережі. Міський голова сказав, що водій повністю визнав свою провину.

Суспільне намагалося зв'язатися із водієм та отримати його позицію з приводу звільнення. Відео на сторінці "Типовий Здолбунів" коментувала його дружина, яка в особистому листуванні із журналісткою Суспільного відмовилася надати контакти чоловіка для коментаря.

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