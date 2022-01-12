Поблизу гори Драгобрат Рахівського району під час катання на сноуборді заблукав турист із Одеси. Про зникнення чоловіка 11 січня о 15-ій годині рятувальників повідомили його друзі, — повідомив телефоном Суспільному речник ДСНС на Закарпатті Федір Філіп.

За його словами, 37-річний одесит відпочивав у горах з товаришами. Під час катання на сноуборді чоловік заблукав.

"Один із товаришів помітив зникнення чоловіка. Його товариш подзвонив за номером 101 і надав рятувальникам координати останнього місця знаходження одесита", — розповів речник.

О 17:40 сноубордист вийшов на зв'язок. За словами Федора Філіпа, чоловік вийшов до будинку лісника неподалік села Чорна Тиса, де єгері його нагодували та дали зателефонувати.

Фото: ДСНС на Закарпатті

"О 18-ій годині чоловіка знайшли у вказаному місці та транспортували до готельного комплексу у смт Ясіня, в якому той зупинився. Стан його здоров'я — задовільний", — повідомив Федір Філіп.

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