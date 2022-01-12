У Миколаєві втретє повідомили про замінування гімназії №31

У Миколаєві 12 січня поліцейські отримали анонімне повідомлення про замінування гімназії № 31, що на вулиці Перша Слобідська.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Тетяна Петрова.

За словами директорки гімназії №31 Аліни Архіпової, повідомлення про замінування гімназії надійшло близько десятої години ранку. На місце події прибули профільні служби для проведення перевірки. Учнів та працівників закладу правоохоронці евакуювали, район можливої небезпеки огородили сигнальною стрічкою.

До приїзду батьків діти разом з вчителями стояли на вулиці.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Дітей вивели на вулицю

Як розповіла Аліна Архіпова, третій день поспіль евакуюють дітей.

"Просимо батьків одразу забирати дітей, як ми повідомляємо у соцмережах і класні керівники сповіщають батьків про те, що в нас така ситуація. Тому середня школа, діти йдуть самостійно додому, одразу не стоять на вулиці, не мерзнуть. А початкова школа, то батьки за ними приходять", — сказала Аліна Архіпова.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Спецмашина ДСНС біля гімназії №31

За словами Аліни Архипової перевірка тривала близько години, вибухонебезпечних предметів не виявили. Об 11:44 персоналу гімназії дозволи повернутися до будівлі.

Докладніше у сюжеті кореспондентів Суспільного:

Авторка — Ніна Булах, операторка — Юлія Філімон.

Після перевірок Аліна Архіпова сказала кореспондентам, що відповідно до колективного звернення батьків, 13 та 14 січня заклад навчатиметься дистанційно.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.