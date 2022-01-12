350 порушень вимог пожежної та техногенної безпеки у закладах охорони здоров’я Запорізької області виявили протягом 2021 року під час перевірок представники регіональних управлінь Держпраці та Державної служби з надзвичайних ситуацій. З них усунуті 324.

Про це Суспільному сказав начальник управління нагляду в промисловості й на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Запорізькій області Андрій Адамчук.

За його словами через технічні та психофізичні причини стається менш ніж 30% випадків на виробництві. Більшість – понад 70 відсотків – внаслідок організаційних причин.

"Це свідчить про те, що саме організації безпеки праці слід приділяти першочергову увагу на підприємствах", – каже Адамчук.

Читайте також: До суду скеровані обвинувальні акти щодо ексголовлікаря Запорізької інфекційної лікарні та завгоспа

Як розповів начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС області Євген Водоп’янов, були проведені інструктажів – 4 556 співробітниками медзакладів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки під час експлуатації медичного та технологічного обладнання. Також відпрацьовані порядок дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

"Станом на 10 січня на території Запорізької області такі заходи пройшли на 150 об’єктах, з яких 52 об'єкти, де використовується кисневе обладнання. За підсумками проведеної роботи було направлено 49 інформацій до органів виконавчої влади щодо протипожежного стану об'єктів охорони здоров’я Запорізької області", – каже Євген Водоп’янов.

На 2022 рік подібні перевірки заплановані у 24 закладах охорони здоров’я у Запорізькій області.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber