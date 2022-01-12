В Одесі проведуть позапланову перевірку "ДТЕК Одеські електромережі". Про це повідомили в Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

За даними регулятора, люди скаржаться на незадовільне надання послуг у сфері електроенергетики. Найчастіше у споживачів виникають проблеми з порушення умов приєднання електроустановок до мереж систем розподілу.

Через претензії людей Комісія вирішила перевірити 13 операторів систем розподілу електричної енергії. Окрім одеського підприємства, представники регулятора навідаються до "ДТЕК Дніпровські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Рівнеобленерго", "Сумиобленерго", "Черкасиобленерго", АТ "Укрзалізниця", "Чернігівобленерго" та "Харківобленерго".

Читайте також

Куди звертатися жителям новобудов Одеси, які платять за електроенергію за промисловим тарифом

В Одесі затвердили новий тариф на електроенергію. Скільки буде сплачувати населення

Жителі ЖК "Острова" в Одесі мітингували проти завищених цін на електроенергію. Що відомо

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області