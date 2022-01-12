На Миколаївщині за добу виявили 135 нових випадків COVID-19, померли п'ять людей

Протягом минулої доби одинадцятого січня на території Миколаївської області зафіксували 135 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 21 випадок більше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли п'ять людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили на території громад області — 59. У Миколаєві зареєстрували 51 новий випадок, у Первомайську — 14, в Южноукраїнську — п'ять, у Вознесенську — чотири, в Очакові — два. Захворіли чотири дитини до 18 років.

За весь період пандемії в області зафіксували 116 403 випадки коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 197 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужала 111 041 людина.

Протягом доби десятого січня лікарі зафіксували п'ять летальних випадків, викликаних перебігом COVID-19. Це на дві смерті менше ніж зареєстрували напередодні.

"Серед померлих одна людини з Миколаєва, з Первомайська — три, на інших адміністративних територіях померла одна людини. За віковими категоріями померлі належать до таких груп: 30-39 років – одна людина, 70-79 років – три людини, 80-89 — одна", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 12 січня на стаціонарному лікуванні перебуває 423 пацієнти, хворих на COVID-19 або з підозрою. За минулу добу госпіталізували 66 людей, з яких десять вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області — 24,94 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 312 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли шість людей. У Херсонській області — 197 нових випадків за добу, померли дві людини.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.