На Вінниччині виявили 435 випадків COVID-19 за добу

На Вінниччині за минулу добу лабораторно підтвердили 435 нових випадки коронавірусу. Це на 232 більше, аніж напередодні. Одужали 402 пацієнти. Летальних випадків зафіксували 8. Такі дані МОЗ України станом на ранок 12 січня.

Від початку пандемії коронавірус в області виявили у 114 515 випадках. З них одужали 107 127 людини. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 211 вінничанин.

Суспільне Вінниця

За добу 11 січня в Україні виявили 7 117 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160). Летальних випадків – 193.

Що відомо