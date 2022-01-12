На Вінниччині виявили 435 випадків COVID-19 за добу

На Вінниччині за минулу добу лабораторно підтвердили 435 нових випадки коронавірусу. Це на 232 більше, аніж напередодні. Одужали 402 пацієнти. Летальних випадків зафіксували 8. Такі дані МОЗ України станом на ранок 12 січня.
Від початку пандемії коронавірус в області виявили у 114 515 випадках. З них одужали 107 127 людини. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 211 вінничанин.
Суспільне Вінниця
За добу 11 січня в Україні виявили 7 117 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160). Летальних випадків – 193.
Що відомо
- За добу 10 січня в Україні виявили 5 429 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168). Летальних випадків – 219.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.