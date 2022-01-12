З 7-ої години 12 січня до опівночі 17 січня у Дніпрі через планові роботи будівництва метрополітену та перенесення комунікацій водоканалу перекриють рух частиною центрального проспекту - Яворницького. Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

Проспект Дмитра Яворницького перекриють в одному напрямку — від вул. Фабра до вул. Шмідта, а також пров. Скориківський — від вул. Князя Ярослава Мудрого до проспекту Дмитра Яворницького.

Зміни стосуються як громадського, так і особистого транспорту.

Автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути, що перетинають ділянку перекриття, зміняться наступним чином.

Трамваї № 1 прямуватимуть двома напрямками:

- № 1(К) Транспортний університет – вул. Центральна;

- № 1(7) Транспортний університет – по маршруту № 7 до Залізничного вокзалу;

Тролейбуси № Б прямуватимуть зміненим напрямком через вул. Андрія Фабра – просп. Пушкіна – вул. Леваневського – Залізничний вокзал – далі за своїм маршрутом;

Автобуси № 157-А, 101-А, 146-Б прямуватимуть від просп. Дмитра Яворницького через вул. Андрія Фабра, вул. Старокозацьку, вул. Шмідта до просп. Дмитра Яворницького і далі за маршрутом.

Автобуси № 87-Б прямуватимуть від просп. Дмитра Яворницького через вул. Андрія Фабра, просп. Пушкіна до вул. Шмідта і далі за маршрутом.

Водночас пішохідний рух залишатиметься доступним.

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