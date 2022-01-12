На Рівненщині за добу підтвердили 250 COVID-випадків. Померли двоє хворих

На Рівненщині за минулу добу, 11 січня, лабораторно підтвердили 250 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 12 січня. Від ускладнень померли двоє хворих.

Протягом доби зробили 814 ПЛР і 126 ІФА досліджень, а також 711 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від трьох до 91 року:

Рівненський район – 170 (м. Рівне – 74);

– 170 (м. Рівне – 74); Дубенський район – 45 (м. Дубно – 11);

– 45 (м. Дубно – 11); Сарненський район – 17 (м. Сарни – 0);

– 17 (м. Сарни – 0); Вараський район – 18 (м. Вараш – 4).

За добу одужали 65 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 124 940 людей (3 530 624 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 304 смерті від ускладнень хвороби (97 737 – в Україні). За минулу добу померли: 72-річна жителька м. Здолбунів та 76-річна жителька с. Стадники. У січні від ускладнень померли 34 людини.

Станом на 12 січня, за офіційними даними, в області є 1 525 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 21,4%, днем раніше вона становила 22,1%.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250.

В Україні за добу підтвердили 7 117 нових випадків COVID-19, 193 людини померли.

За даними РНБО, станом на 11 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 378 879 людей, це 33,12% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 378 632 людини, це 33,10%.

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