За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 3 085 осіб

3 085 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 976 осіб, другою дозою – 1 728, бустерною дозою – 1. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 692 908 осіб.

По Україні вакцинували 106 362 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. Загалом провели 29 023 090 щеплень.

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