На Житомирщині інфікування на коронавірус підтвердили у 139 жителів

На Житомирщині за добу, 11 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 139 жителів області. Померли п'ятеро людей.

Про це 12 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

11 січня лабораторний центр провів 894 досліджень на наявність захворювання – у 139 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 2 201 житель Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще п'ятеро людей:

два чоловіка віком 65 та 70 років жителі Баранівки;

два чоловіка віком 80 та 85 років жителі Олевська;

62-річний житель Народичів.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровано 3 290 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 906 жителів, Бердичеві – 281, Коростені – 239 та Новограді-Волинському – 187.

11 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 198 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 141 893 жителя, з яких 136 402 вже одужали.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber