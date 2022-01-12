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328 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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328 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Вікторія Бондаренко
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328 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Pixabay

11 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 328 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 7 117 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 11 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 112 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський район – 1939 (+11);
  • Гадяцький район – 1636 (+5);
  • Гадяч – 2378 (+21);
  • Горішні Плавні – 6818 (+11);
  • Гребінківський район – 1566 (+4);
  • Диканський район – 1830 (+2);
  • Зіньківський район – 2780 (+11);
  • Карлівський район – 2958 (+14);
  • Козельщинський район – 1775 (+4);
  • Котелевський район – 1947 (+15);
  • Кременчук – 18177 (+39);
  • Кременчуцький район – 2562 (+10);
  • Лубни – 5653 (+5);
  • Машівський район – 1329 (+5);
  • Миргород – 4666 (+12);
  • Миргородський район – 2019 (+5);
  • Новосанжарський район – 2116 (+5);
  • Оржицький район – 1368 (+1);
  • Пирятинський район – 2478 (+3);
  • Полтава – 48061 (+122);
  • Полтавський район – 7319 (+11);
  • Решетилівський район – 1866 (+3);
  • Семенівський район – 1494 (+3);
  • Хорольський район – 2418 (+1);
  • Чорнухинський район – 611 (+2);
  • Шишацький район – 2087 (+4).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 142 665 людей. Одужали за увесь час 134 806 людей, а летальних випадків — 3 840 (14 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 019 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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