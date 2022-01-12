328 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

11 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 328 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 7 117 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 11 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 112 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський район – 1939 (+11);

Гадяцький район – 1636 (+5);

Гадяч – 2378 (+21);

Горішні Плавні – 6818 (+11);

Гребінківський район – 1566 (+4);

Диканський район – 1830 (+2);

Зіньківський район – 2780 (+11);

Карлівський район – 2958 (+14);

Козельщинський район – 1775 (+4);

Котелевський район – 1947 (+15);

Кременчук – 18177 (+39);

Кременчуцький район – 2562 (+10);

Лубни – 5653 (+5);

Машівський район – 1329 (+5);

Миргород – 4666 (+12);

Миргородський район – 2019 (+5);

Новосанжарський район – 2116 (+5);

Оржицький район – 1368 (+1);

Пирятинський район – 2478 (+3);

Полтава – 48061 (+122);

Полтавський район – 7319 (+11);

Решетилівський район – 1866 (+3);

Семенівський район – 1494 (+3);

Хорольський район – 2418 (+1);

Чорнухинський район – 611 (+2);

Шишацький район – 2087 (+4).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 142 665 людей. Одужали за увесь час 134 806 людей, а летальних випадків — 3 840 (14 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 019 жителів регіону.

Що відомо: