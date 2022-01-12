328 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

11 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 328 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 7 117 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 11 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 112 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський район – 1939 (+11);
- Гадяцький район – 1636 (+5);
- Гадяч – 2378 (+21);
- Горішні Плавні – 6818 (+11);
- Гребінківський район – 1566 (+4);
- Диканський район – 1830 (+2);
- Зіньківський район – 2780 (+11);
- Карлівський район – 2958 (+14);
- Козельщинський район – 1775 (+4);
- Котелевський район – 1947 (+15);
- Кременчук – 18177 (+39);
- Кременчуцький район – 2562 (+10);
- Лубни – 5653 (+5);
- Машівський район – 1329 (+5);
- Миргород – 4666 (+12);
- Миргородський район – 2019 (+5);
- Новосанжарський район – 2116 (+5);
- Оржицький район – 1368 (+1);
- Пирятинський район – 2478 (+3);
- Полтава – 48061 (+122);
- Полтавський район – 7319 (+11);
- Решетилівський район – 1866 (+3);
- Семенівський район – 1494 (+3);
- Хорольський район – 2418 (+1);
- Чорнухинський район – 611 (+2);
- Шишацький район – 2087 (+4).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 142 665 людей. Одужали за увесь час 134 806 людей, а летальних випадків — 3 840 (14 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 019 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19