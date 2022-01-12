Вакцинальна кампанія. На Миколаївщині щепились майже 800 тис. людей

Від початку вакцинальної кампанії 793 253 жителі Миколаївської області отримали щеплення від COVID-19, двічі вакциновані 412 102 людини, третьою дозою щепилися 1071 людина.

Про це в ефірі програми "Сьогодні.Головне" розповів головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко.

Як розповів Володимир Клочко, майже 15 мільйонів українців вже отримали щеплення від COVID-19, але це недостатньо аби отримати колективного імунітету.

"Ми говоримо про те, що майже 70 відсотків жителів будь-якої держави повинні бути щепленими. Тобто ми повинні сягнути ще більшого показника", — сказав Володимир Клочко.

За словами Володимира Клочка, у Миколаївській області станом на 11 січня відсутня вакцина Moderna.

"Зараз у нас є лише вакцини Pfizer і AstraZeneca, немає Moderna. Але це не є питання, оскільки Pfizer і Moderna – це подібні вакцини, вектор РНК. На сьогодні запаси достатні: у нас є більш ніж 42 тисячі доз вакцини Pfizer і майже 23 тисячі доз AstraZeneca", — розповів Володимир Клочко.

За словами головного санітарного лікаря, в області працюють 113 пунктів щеплення, 16 центрів вакцинації, 24 мобільні бригади, медики роблять щеплення на підприємствах.

"Це досить для того, щоб людина могла звернутися в найближчий пункт або центр і отримати вакцину, яка є в наявності. Центри працюють і в суботу, і в неділю. А пункти працюють у робочі дні", — сказав Володимир Клочко.

Бустерну дозу станом на 11 січня на Миколаївщині отримала 1071 людина. Для людей, які отримали бустерну дозу, тривалість сертифікату про вакцинацію подовжується на 270 діб.

Що відомо

В Україні 4 січня 2021 року дозволили робити бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Для того, щоб отримати щеплення, необхідно звернутися до будь-якого центру вакцинації.

В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me. Запис доступний для українців, старших 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло 6 місяців. А також для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

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