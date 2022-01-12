На Івано-Франківщині медики зафіксували 502 нові випадки COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 502 нові випадки COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 249 жителів Івано-Франківського, 105 — Коломийського, 77 — Калуського, 38 — Надвірнянського, 32 — Косівського та одного жителя Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 129 859 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 11 січня медики зафіксували 11 летальних випадків з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 142 людини.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 261 прикарпатцю. Загалом COVID-19 подолали 121 703 жителі області.

За добу 11 січня в Україні медики виявили 7 117 нових випадків COVID-19.

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