Двох водіїв, які травмувалися в аварії між селами Черніїв та Марківці поблизу Івано-Франківська, госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Зараз вони перебувають у стабільному стані. Про це кореспондентці Суспільного розповів медичний директор лікарні Андрій Яворський.

"Стабільні політравми є, але вони — незначні та не загрожують життю чоловіків. Я думаю, що сьогодні їх із реанімаційного переведемо у травматологічне відділення", — повідомив Андрій Яворський.

В управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації Суспільне інформують, що 45-річний водій автомобіля Renault Trafic їхав з боку Марківців Тисменицької територіальної громади до села Черніїв Івано-Франківської громади. Під час обгону чоловік автівкою виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажним фургоном, за кермом якого був 54-річний житель міста Могилів-Подільський Вінницької області.

Після цього Renault Trafic зіткнувся зі ще двома автівками, які їхали позаду фургона, — Volkswagen Golf, яким керував 63-річний львів'янин, та Opel Kadett, за кермом якого перебував 23-річний житель Івано-Франківська.

Внаслідок аварії травмувалися водії автомобілів Volkswagen Golf та Renault Trafic.

На Facebook-сторінці обласної поліції повідомили, що водії Opel Kadett та вантажного фургона були тверезими. У керманичів Renault Trafic та Volkswagen Golf медики відібрали кров, щоб перевірити їх на стан алкогольного сп'яніння. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали провадження з ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Що відомо

11 січня приблизно о 18:00 між селами Черніїв та Марківці зіштовхнулися чотири автомобілі. На місці працювали слідчі та поліцейські.

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