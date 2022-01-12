В Одеській області COVID-19 виявили у 312 людей. 6 мешканців померли

За добу в Одеській області COVID-19 виявили у 312 людей. 677 хворих одужали, 6 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (1 151). На другому місці за кількістю хворих Івано-Франківська область (502), на третьому – Харківська (457).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 242 487 громадян,

одужали 228 249 людей,

померли 5 619 хворих,

наразі хворіють 8 619 мешканців області.

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