В Одеській області COVID-19 виявили у 312 людей. 6 мешканців померли

За добу в Одеській області COVID-19 виявили у 312 людей. 677 хворих одужали, 6 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.
Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (1 151). На другому місці за кількістю хворих Івано-Франківська область (502), на третьому – Харківська (457).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 242 487 громадян,
- одужали 228 249 людей,
- померли 5 619 хворих,
- наразі хворіють 8 619 мешканців області.
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