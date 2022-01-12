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Окупанти один раз відкривали вогонь, загинув військовослужбовець ЗСУ — штаб ООС
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Окупанти один раз відкривали вогонь, загинув військовослужбовець ЗСУ — штаб ООС

Антон Степура
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Окупанти один раз відкривали вогонь, загинув військовослужбовець ЗСУ — штаб ООС

Від початку доби, 11 січня російські окупанти один раз відкрили вогонь. Один військовослужбовець ЗСУ загинув.

Про це повідомляє штаб ООС.

"У бік Новотошківського противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", — повідомили у штабі.

Внаслідок обстрілу ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Що відомо

  • 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
  • 5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
  • 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
  • 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

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