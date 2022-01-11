У Чернівецькому обласному центрі екстреної медичної допомоги провели тренінг, як надавати першу медичну допомогу, коли дитина травмувалась, знепритомніла, подавилась їжею чи проковтнула сторонній предмет.

Про це Суспільному повідомив керівник центру Володимир Єленєв.

Навчання організували вперше. Заняття відвідали приблизно 20 батьків. Мама 4-річного хлопчика Валерія Білецька розповіла, що її син давився їжею, тому вміння діяти в таких ситуаціях для неї корисне.

Дехто з батьків прийшов на тренінг з дітьми.

Тренінг для батьків як надавати першу медичну допомогу дітям. Джерело фото: Суспільне Буковина На тренінг прийшли переважно мами

Навчання проводив реаніматолог центру Володимир Мацьо. Він розповідає, що траплялись випадки, коли батьки неправильно надавали допомогу немовлятам, через що їх травмували.

Тренінг організували на прохання однієї з мам, каже керівник центру швидкої допомоги Володимир Єленєв. За його словами, проводитимуть такі заходи ще.

Тренінг для батьків як надавати першу медичну допомогу дітям. Джерело фото: Суспільне Буковина Реаніматолог показує як надавати першу медичну допомогу

Заняття було безкоштовним. Інформацію про наступне повідомлять на сторінці центру в соцмережах.

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