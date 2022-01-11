Людська природа влаштована так, що нам завжди чогось бракує. Довкола є люди, які мають більше грошей, кращу посаду чи впливовіших друзів. Проте як бути, коли об’єкт заздрості — це успіх власного чоловіка або дружини? Як перестати порівнювати себе зі своєю “половинкою” або іншими членами родини? Українське радіо вирішило поспілкуватись про це з психологинею Оксаною Кокотою.

Звідки береться заздрість

За словами психологині, загалом заздрість не є поганим явищем, якщо їй притаманний здоровий глузд.

"Це може рухати людину вперед. Проте загалом це почуття починається з дитинства, коли дітей порівнюють, наводять приклад, який може бути їм й нецікавим. В той час в дитини може не бути потенціалу, аби досягнути тієї чи іншої мети", – зазначила Оксана Кокота.

За її словами, у цій ситуації найголовніше — коли батьки не знають дійсної мети дитини й починають підтягувати її під свою мету, мрію чи нездійснене бажання.

"Тоді в дитини з’являється "всупереч", яке потім в дорослому житті — на роботі, в стосунках — починає проростати заздрістю. Така заздрість має характер токсичності", — розповіла експертка.

За словами психологині, завжди треба пам’ятати, що заздрість має глибинну причину — самовпевненість, самозадоволення, самоповагу.

"Але коли всі ці речі порушуються, заздрість починає бути руйнівною. Якщо в житті людини є травматичний досвід заздрості, вона завжди буде мати негативний вплив на психіку, побудову стосунків, мету, яку людина матиме в житті", – зауважила вона.

Відтак у дитинстві дуже важливо звертати увагу на особистість дитини, а не її порівняння. Для цього треба вивчати, який потенціал є у дитини, які вона має переваги, і виховувати в ній заздрість, побудовану на її внутрішньому світі.

"Правильно буде сказати: "Дивись, сьогодні ти зміг. Завтра, якщо в тебе на це сили і бажання, ти досягнеш ще більше", – пояснила психологиня.

Чи поєднується кохання і заздрість

Як наголосила Кокота, у заздрості є причинно-наслідковий зв'язок.

"Коли людина досягає якогось успіху, вона переконана, що це виключно її досягнення, те, чого вона досягла самостійно. Але на шляху до успіху була присутня велика кількість людей, які йшли поруч, надавали підтримку”, — пояснила вона.

Психологиня зазначила, що в сім'ях часто є місце заздрощам до партнера, тому що людина, яка досягає успіху, починає знецінювати роботу своєї "половинки".

"Людина, яка досягає успіху, не може охопити абсолютно всі аспекти. Успішному чоловіку, наприклад, треба десь відпочивати, їсти, не хвилюватися, хто забере дітей зі школи й прасує речі. Всі ці речі не відволікають його увагу та не заважають дійти до успіху. Але за рахунок знецінення того, що дається іншими людьми, вважається, що успіху людина досягла сама", — зауважила експертка.

За її словами, у такій ситуації партнеру, який є тим, хто допомагає досягати успіху, треба поставити собі питання, чи йому комфортно.

"Якщо ні — що саме дратує і не влаштовує. Ці відповіді дуже важливі", — підкреслила Кокота.

Разом з тим, для того, щоб почати роботу зі своєю заздрістю, потрібно мати внутрішню самоповагу, переконана вона.

"Тому що якщо вона є, заздрощів не буде: ти поважаєш те, що є в тобі і навіть те, чого не маєш, приймаєш це, й заздрощі не будуть зростати. Якщо ж вам некомфортно, то варто розуміти, що ви можете вийти з цієї ситуації, але для цього треба знайти сміливість", – пояснила експертка.

"У кожного свій шлях, й кохання не дає приводу для того, щоб хтось над кимось був головний. Воно є для того, щоб йти поруч, мати спільні бажання, але кожен має досягати свого", — зазначила психологиня.

Вона наголосила, що секрет успіху в родині — це змагатися та не порівнювати.

"Одна мати трьох дітей та інша — це геть різні матері, їх не можна порівнювати. В кожної з них свій підхід, бачення, виховання, культурний пласт. Будь-яка проблема починається з порівняння", — зауважила експертка.

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Відтак психологиня закликає не змагатися із партнером та не грати в гру, "хто вище".

"Люди спочатку зустрілися поглядами, дотиками, поцілунками, обіймами, компліментами. Там не було досвіду та статків. Пару на самому початку поєднує просто бажання бути поруч і якщо ці цінності залишаються, то не важливо, які статки має чоловік чи ким працює дружина", — пояснила Оксана Кокота.

Наостанок експертка також торкнулася питання почуттів тих в сім’ї, хто поступається своїми інтересами заради успіху іншого

"Якщо ви поступаєтесь, важливо взяти відповідальність за своє рішення, щоб потім в майбутньому не звинувачувати свого партнера. Має бути дуже доросла позиція кожного. Кожен має розуміти, що один з них поступився і цей вибір треба поважати та не знецінювати цю людину, зокрема, у своїх власних очах", – підсумувала психологиня.

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