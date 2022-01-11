НКРЕКП оштрафувала "Запоріжгаз" на 51 тисячу гривень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала газорозподільну компанію "Запоріжгаз" на 51 тисячу гривень.

Про це ідеться у постанові НКРЕКП, яка була прийнята в ході засідання комісії 11 січня.

Штраф за порушення вимог законодавства та ліцензійних умов наклали в результаті проведення позапланової перевірки, яку ініціювали через численні скарги побутових споживачів.

Так за висновком НКРЕКП "Запоріжгаз" порушив порядок визначення фактичного об'єму спожитого газу та зняття показів з лічильників.

Разом з запорізьким газорозподільником оштрафували також "Чернівцігаз" та "Криворіжгаз".

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber