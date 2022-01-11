Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 12 січня оголосив попередження про пориви північного вітру 15-20 м/с. Про це йдеться на сайті ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Синоптики прогнозують на 12 січня мінливу хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12, пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 8-13°C, вдень 4-9°C морозу, по місту вночі 9-11°C, вдень 7-9°C морозу.

13 січня: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°C, вдень 5-10°C морозу.

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