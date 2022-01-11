Ями на трасах: у Службі автодоріг Харківщини назвали "найкритичніший напрямок"

За показником ямковості найбільш критичним напрямком на Харківщині є траса у бік Києва М-03.

Про це 11 січня повідомив начальник Служби автодоріг Харківщини Андрій Алексєєв.

За його словами, ями на дорозі утворилися через негоду та зношений стан покриття. Ділянки траси від Пісочина до Коротича востаннє ремонтували 10 років тому, капітально відновлюватимуть — навесні.

"Вже є контракт, вже є підрядник, і як тільки у нас сприятливі погодні умови — ми плануємо розпочинати роботи за цим напрямком, він є пріоритетним на цей рік", — сказав Алексєєв.

"Знаю людей, які пробивали і диски, і колеса... Воно ж видно, латки, латки і за останні років, мабуть, сім-вісім — вже тут немає місця, самі латки", — каже водій Сергій Микитченко, який щодня їздить трасою М-03.

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За останні дні дорожники Харківщини відремонтували майже 200 кв. м доріг Харківської області, говорить Алексєєв. За його словами, для ямкового ремонту взимку заготували понад 200 тонн спеціальної асфальто-бетонної суміші, з якою можна працювати під час морозу.

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