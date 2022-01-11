У Харкові патрульні зупинили неповнолітнього за кермом Lexus: матір оштрафували

На вулиці Леся Сердюка у Харкові патрульні зупинили 17-річного хлопця на позашляховику Lexus. Мати дозволила сину сісти за кермо без прав.

Сама жінка у цей момент сиділа на пасажирському сидінні, повідомили у патрульній поліції Харківщини 11 січня. На неї склали адмінпротокол за статтею "Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування", що передбачає 3400 гривень штрафу.

На неповнолітнього склали адмінпротоколи за двома статтями: "Порушення правил розташування транспортних засобів" та "Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування". Ці матеріали має розглянути суд.

Що відомо